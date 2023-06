Yellow Tigers - La fédération va prendre le temps pour désigner le successeur de Vande Broeck

Au cours de cette réunion, les Yellow Tigers ont clairement exprimé leur intention de se concentrer pleinement sur les défis sportifs qui les attendent. Ceux-ci ne manquent pas, avec la demi-finale retour d'European Golden League mercredi, l'Euro qui débutera à la mi-août en Belgique, l'European Golden League et le tournoi de qualification olympique. La fédération va pour sa part "prendre le temps pour trouver le successeur de Gert Vande Broeck". Ce choix "devra être soutenu par le groupe actuel de joueuses", précise la fédération. Gert Vande Broek, le coach national depuis 17 ans, vient d'être suspendu un an par le conseil disciplinaire de la fédération de volley, à la suite d'allégations de harcèlement psychologique à son encontre par d'anciennes joueuses de l'équipe nationale. Mardi, son avocat a annoncé que Vande Broek fait appel de sa suspension tout en faisant un pas de côté jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Kris Vansnick, habituel adjoint de Vande Broeck, sera le coach mercredi soir (20h00) à Roulers lors du match face à la Suède. Il s'agit du match retour de la demi-finale de l'European Golden League. Les Belges avaient perdu 3-2 le match aller dimanche à Lund. L'affaire est d'autant plus délicate que Vande Broek bénéficie du soutien des joueuses actuelles, qui l'ont fait savoir dans une lettre ouverte à la mi-juin. (Belga)