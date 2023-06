Yellow Tigers - Réunion d'urgence avec les Yellow Tigers, Kris Vansnick sera le coach contre la Suède

Kris Vansnick, habituel adjoint, sera le coach mercredi soir (20h00) à Roulers lors du match face à la Suède. Il s'agit du match retour de la demi-finale de l'European Golden League. Les Belges avaient perdu 3-2 le match aller dimanche à Lund. Les Yellow Tigers sont actuellement dans la dernière ligne droite avant le Championnat d'Europe, qui débuteront à la mi-août en Belgique. Cette préparation se déroule de manière particulièrement perturbée. Gert Vande Broek, le coach national depuis 17 ans, vient d'être suspendu un an par le conseil disciplinaire de la fédération de volley-ball, à la suite d'allégations de harcèlement psychologique à son encontre par d'anciennes joueuses de l'équipe nationale. Mardi, son avocat a annoncé que Vande Broek fait appel de sa suspension tout en faisant un pas de côté jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. "Le Championnat d'Europe à domicile arrive à grands pas et la direction de la fédération veut donner toutes les chances à la génération exceptionnellement forte des Yellow Tigers d'obtenir un bon résultat. Le conseil d'administration et le management tiendront évidemment compte de l'avis des joueuses et du staff technique pour prendre une décision rapide afin d'assurer au mieux la continuité." L'affaire est d'autant plus délicate que Vande Broek bénéficie du soutien des joueuses actuelles, qui l'ont fait savoir dans une lettre ouverte à la mi-juin. (Belga)