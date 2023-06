Allemagne : première baisse du moral des consommateurs depuis neuf mois en juillet

L'institut prévoit un indice à -25,4 points en juillet, en baisse d'un point sur un mois d'après l'indicateur révisé du mois de juin, a-t-il indiqué dans un communiqué. C'est la première baisse depuis octobre 2022, lorsque l'indicateur affichait un niveau de -42,8 points. "Après huit hausses consécutives, le climat de consommation doit subir un premier revers. La persistance de taux d'inflation élevés, actuellement d'environ 6%, ronge le pouvoir d'achat des ménages et empêche la consommation privée d'apporter sa contribution positive", observe Rolf Bürkl, expert du GfK. Cette baisse est causée par la nouvelle augmentation de la propension des ménages à épargner, qui a bondi de 5 points, précise le GFK. La composante mesurant les attentes sur les revenus baisse également pour la première fois en 9 mois, malgré les hausses des salaires obtenues par les syndicats cet hiver dans l'industrie et les services. Le climat est également troublé par le débat au sein du gouvernement de coalition sur le projet de "loi chauffage" qui inquiète les propriétaires, si l'installation d'appareils au fioul pur ou au gaz est interdite à partir de 2024 au profit du chauffage à énergie renouvelable. Ainsi, ils craignent de potentielles dépenses et prévoient de ralentir leurs achats. Les consommateurs s'inquiètent enfin de la persistance de la politique restrictive de la Banque centrale européenne. La plupart des instituts économiques allemands ont révisé à la baisse ces dernières semaines leurs prévisions, et tablent tous sur une récession en 2023. Seul le gouvernement allemand espère encore une croissance de 0,4% en 2023, selon sa dernière prévision d'avril. (Belga)