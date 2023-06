Arrestation d'un homme soupçonné d'une attaque à l'acide commise en 2018 en Allemagne

Le suspect, âgé de 36 ans, a été interpellé pour suspicion de blessures corporelles graves et placé en garde à vue mardi soir à Dortmund, a indiqué le parquet de Wuppertal. Bernhard Günther avait été attaqué par deux hommes le 4 mars 2018 alors qu'il faisait son jogging sur un sentier proche de son domicile, en périphérie de Düsseldorf. Les assaillants ont aspergé la victime avec de l'acide sulfurique hautement concentré. Le dirigeant d'entreprise a survécu à l'agression mais a souffert de graves blessures. Il était alors le CFO (directeur commercial, NDLR) de la compagnie énergétique allemande Innogy. L'an dernier, un citoyen belge, soupçonné d'être l'un des auteurs de l'attaque, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir intentionnellement causé des lésions corporelles graves. Le suspect de 36 ans, qui est originaire de Serbie, avait été précédemment arrêté en 2019 mais avait été ensuite relâché faute de charges suffisantes. Mais les autorités judiciaires ont déclaré mercredi que la poursuite de l'enquête avait permis de mettre au jour de nouvelles preuves à l'encontre du suspect. Bernhard Günther et son avocat ont exprimé mercredi l'espoir que la dernière arrestation puisse enfin permettre aux autorités de découvrir qui était derrière l'attaque. Le dirigeant d'entreprise a soutenu que quelqu'un d'autre a probablement embauché les assaillants. "Les intermédiaires et le client se promènent toujours librement. Avec l'arrestation du deuxième auteur présumé, nous faisons un pas décisif vers eux", a déclaré Bernhard Günther par l'intermédiaire de son porte-parole. (Belga)