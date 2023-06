ATP Majorque - Sander Gillé et Joran Vliegen s'inclinent au super tie-break au deuxième tour

Gillé et Vliegen ont fait preuve d'efficacité dans la première manche, en transformant la seule balle de break pour prendre le contrôle de la partie. Ils n'ont pas eu la possibilité de rééditer la performance dans le deuxième set, où ils ont eux-mêmes concédé leur service malgré deux balles de break écartées, et permis à Lammons et Withrow de provoquer un super tie-break. Contrairement au premier tour, Sander Gillé et Joran Vliegen ont perdu le contrôle de celui-ci, et permis à leurs adversaires de construire une avance suffisante pour s'offrir quatre balles de match. L'équipe qui défend les couleurs de la Belgique en Coupe Davis a réussi à en sauver trois, mais a dû se déclarer vaincue sur la dernière. Après leur défaite à Halle au premier tour la semaine dernière, Gillé et Vliegen aborderont le tournoi de Wimbledon le 3 juillet prochain avec une seule victoire sur gazon. Le tirage du tableau final sera révélé le 30 juin. (Belga)