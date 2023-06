Conference League - La finale de la Conference League à Athènes en 2024 et à Lisbonne en 2025

Les finales de la Conference League auront lieu au stade Agia Sofia de l'AEK Athènes, en Grèce, en 2024 et sur le terrain du WKS Slask Wroc?aw, en Pologne, en 2025. En ce qui concerne Athènes, comme le stade est neuf et n'a jamais été exploité par le club dans un contexte international, l'UEFA a prévu une période d'observation jusqu'en novembre 2023 lors des matches européens de l''AEK Athènes et de l'équipe nationale de Grèce. L'UEFA a d'ailleurs prévu de renommer officiellement la compétition 'UEFA Conference League', abandonnant son ancienne dénomination 'UEFA Europe Conference League', pour permettre son développement en tant que compétition à part entière. La finale de la Ligue des Champions féminine 2025 se disputera au stade José Alvalade de Lisbonne, l'antre du Sporting Clube de Portugal. La finale 2024 avait déjà été attribuée à San Memes, stade de l'Athletic Bilbao. La Pologne accueillera également le Championnat d'Europe féminin des moins de 19 ans de 2025. (Belga)