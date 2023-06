Conflit au Soudan - Explosions à Khartoum au premier jour de l'Aïd

Les deux généraux qui se livrent une guerre depuis mi-avril dans la capitale soudanaise et dans la région du Darfour (ouest) ont annoncé mardi des trêves unilatérales à l'occasion de l'Aïd mais, comme les précédentes, elles n'ont pas été respectées. Dans l'après-midi, des habitants d'Omdourman, banlieue nord de la ville, ont fait état "de bombardements aériens et de tirs de batteries anti-aériennes", alors que depuis plusieurs jours, les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohamed Hamdane Daglo, tentent de faire tomber la capitale. Dans un discours à la nation mardi, à l'occasion de l'Aïd, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, avait appelé tous ceux qui voulaient, parmi lesquels les jeunes, à rejoindre son camp. Un appel largement rejeté par les civils, las d'une guerre qui a transformé des villes entières en zones de guerre. Le conflit armé qui oppose les deux camps depuis le 15 avril a déjà fait plus de 2.800 morts et a déplacé plus de 2,8 millions de personnes. (Belga)