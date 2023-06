Conflit en Syrie - Frappes sur une zone rebelle en Syrie

"Nos forces armées ont mené des frappes précises en coopération avec les forces russes alliées", contre des quartiers généraux des "organisations terroristes" dans la province d'Idleb (nord-ouest), a déclaré le ministère de la Défense syrien, ajoutant qu'elles avaient lieu "en réponse aux attaques quotidiennes et répétées contre des civils". Ces opérations ont tué et blessé "des dizaines" d'opposants. Elles visaient leurs armes, drones de reconnaissance et autre matériel militaire, selon le communiqué. La date de ces opérations n'a pas été indiquée mais l'annonce intervient au lendemain de la mort de huit combattants affiliés au groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda dans des frappes aériennes russes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Le HTS est le principal groupe actif dans cette dernière poche d'opposition armée au régime, où sont aussi présentes d'autres factions rebelles moins influentes. Au total, depuis une semaine d'escalade de la violence, 16 civils et 13 combattants rebelles ont été tués dans des bombardements syriens et russes. La guerre en Syrie, déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes. (Belga)