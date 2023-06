Contrefaçon ou contrebande, une cigarette fumée en Belgique sur 10 est illégale

L'an dernier, les cigarettes illégales ont représenté 9,8% de la consommation des fumeurs belges, contre 4,6% en 2021. Selon le calcul de KPMG, l'équivalent de 250 millions d'euros d'accises et de TVA échappent de la sorte au trésor public. Ces cigarettes illégales sont soit issues de la contrebande provenant d'autres pays, soit des contrefaçons provenant d'usines illégales. La consommation de cigarettes de contrefaçon a fortement augmenté en Belgique, passant de 70 millions en 2021 à 270 millions en 2022. Le poids du pays dans la fabrication de celles-ci n'est pas anodin, alors que depuis le début de l'année, quatre sites de production illégale de cigarettes, un site de coupe illégal et neuf entrepôts ont déjà été découverts en Belgique. En juin, le service des recherches de la douane a aussi saisi 30 millions de cigarettes de contrefaçon lors de perquisitions menées en Flandre occidentale. Le cigarettier pointe que celles-ci sont principalement destinées à la France et au Royaume-Uni. Pour ce qui est des cigarettes de contrebande fumées en Belgique, 20% proviennent de Bulgarie, relève Philip Morris International, soit plus de 330 millions d'unités. La hausse notable de la consommation de cigarettes illégales en Belgique s'inscrit dans une tendance observée à l'échelle européenne. Mais c'est en France que les cigarettes illégales sont les plus populaires, avec pas moins d'une sur trois fumées issue de circuits irréguliers. (Belga)