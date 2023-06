Cuba: sept morts dans un incendie à La Havane

"Une famille composée de sept personnes, cinq adultes et deux mineurs" a péri dans le sinistre qui, selon les premiers éléments, a été causé "par l'incendie de cyclomoteurs électriques" qui se trouvaient dans l'habitation, indique le portail d'information Cubadebate. "Les faits se sont produits à l'aube mercredi dans une habitation de construction mixte de maçonnerie et de bois à l'intérieur" et "tout semble indiquer que le sinistre a débuté par l'explosion des véhicules qui se trouvaient dans l'entrée du salon", selon la même source. Au moins trois camions de pompiers ont été mobilisés, selon des images transmises par le média. Face aux pénuries d'essence récurrentes, les véhicules électriques, en particulier les scooters et mobylettes, sont de plus en plus nombreux dans la capitale cubaine. La presse fait état régulièrement d'incendies, en général sans gravité, provoqués par l'explosion de batteries. (Belga)