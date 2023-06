Démission d'Egbert Lachaert - "Nous devons laisser retomber la poussière"

La présidente du Sénat n'a pas voulu se prononcer sur la suite des événements. "Nous devons maintenant nous reposer et laisser retomber la poussière. Nous profiterons des vacances d'été pour examiner la façon dont la suite sera organisée et qui reprendra le flambeau". Mme D'Hose dit ne pas avoir l'ambition d'assumer cette fonction. "Peut-être y a-t-il un besoin d'une pause de transition", a-t-elle souligné. Elle ne doute pas qu'une personne émergera malgré les difficultés que traverse le parti. "Je ne me fais pas de souci à ce sujet", a-t-elle ajouté. La députée flamande Els Ampe a quant à elle appelé à réunir le plus rapidement possible le Bureau du parti afin de fixer une date d'élection. Selon elle, les militants libéraux ne doivent pas recevoir le message d'un parti qui serait comme "un navire sans capitaine". En mai 2020, la Bruxelloise était également candidate à la présidence de l'Open Vld. Elle n'avait recueilli que 7% des suffrages, derrière Bart Tommelein et Egbert Lachaert. A bonne source, l'on indiquait que le scénario d'un cumul de la fonction de Premier ministre et de la présidence de l'Open Vld n'était pas à l'ordre du jour. (Belga)