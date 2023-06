Disparition du sous-marin Titan - Submersible dans l'Atlantique: les débris du Titan remontés à la surface

Les médias canadiens ont montré des morceaux de ce qui ressemblait être le nez et des parties de la coque du submersible être hissés sur un navire canadien des garde-côtes à Saint-Jean de Terre-Neuve, dans l'est du Canada. L'un des responsables de Pelagic Research Services, qui avait déployé son robot sous-marin (ROV) pour scruter le fond de l'Atlantique, a confirmé avoir terminé ses opérations. "Nous avons terminé notre partie en mer", a déclaré à l'AFP leur porte-parole, Jeff Mahoney. "Il s'agissait d'une opération extrêmement risquée, à la fois pour le ROV et pour l'équipe qui a travaillé 24 heures sur 24, sans pratiquement dormir pendant toute la durée de l'opération", a-t-il poursuivi, confirmant que toutes les équipes rentraient maintenant aux États-Unis. Contactées par l'AFP, les autorités canadiennes ont refusé de commenter la récupération des débris du sous-marin et les garde-côtes américains n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Le Titan, long d'environ 6,5 mètres, avait plongé le 18 juin pour aller observer l'épave du Titanic et devait refaire surface sept heures plus tard mais le contact avait été perdu moins de deux heures après son départ. Ses cinq passagers sont morts dans l'"implosion catastrophique" de l'engin. Plusieurs débris ont été retrouvés sur le fond marin à quelque 500 mètres des restes du Titanic et à une profondeur de près de 4.000 mètres dans l'Atlantique Nord. Deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de son implosion: l'une par le Canada et l'autre par les États-Unis. (Belga)