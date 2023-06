Échec des négociations sur la prime de pouvoir d'achat dans l'industrie métallurgique

Les négociations devaient aboutir à un accord qui respecte le cadre d'application de la prime de pouvoir d'achat défini par le gouvernement fédéral. "Mais les exigences des syndicats sont incompréhensibles à l'heure où les entreprises et les travailleurs font face à une période d'incertitude économique profonde", déplore Bart Steukers, CEO d'Agoria. Selon la fédération, les représentants des travailleurs réclament une prime pour près de trois quarts des entreprises. "Cette posture est incompréhensible lorsque l'on sait que ces mêmes entreprises devront, dès le 1er juillet, payer une nouvelle indexation automatique des salaires de 6%", ajoute Bart Steukers. "Pour Agoria, il y a lieu de s'en tenir au plus près de la décision du gouvernement, c'est-à-dire uniquement pour les entreprises ayant eu des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022." Après l'échec des négociations, les syndicats ont annoncé des actions dans les entreprises, selon la fédération. Le gouvernement fédéral a décidé que les entreprises belges qui ont réalisé de bons résultats en 2022 peuvent accorder une prime de pouvoir d'achat à leurs travailleurs. La prime peut s'élever à maximum 500 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés et à maximum 750 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés. (Belga)