Euro 2024 - Le tirage au sort de l'Euro 2024 aura lieu le 2 décembre à Hambourg

Les Diables Rouges sont actuellement 2e du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024. Avec 7 points, ils sont derrière l'Autriche (10 points) qui a joué un match de plus, et devant la Suède (3 points). Les deux meilleures équipes de chacune des dix poules seront qualifiées pour l'Euro. L'Allemagne, en tant que pays organisateur, est qualifiée d'office, et trois équipes viendront compléter le plateau à l'issue des barrages de Ligue des Nations. Le tirage au sort dessinera six groupes de quatre équipes. Les équipes nationales seront divisées en quatre chapeaux, selon leurs résultats lors des qualifications. L'Allemagne sera automatiquement placée en position A1, tandis que les trois pays issus des barrages seront versés dans le quatrième chapeau. Le tournoi, du 14 juin au 14 juillet 2024, se déroulera entre les villes de Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et Stuttgart. Le match d'ouverture aura lieu à l'Allianz Arena de Munich à 21h00 le 14 juin, tandis que la finale aura lieu exactement un mois plus tard, le 14 juillet à 21h, dans le stade olympique de la capitale berlinoise. Les matches auront lieu à 15h00, 18h00 et 21h00. (Belga)