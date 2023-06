Fabien Pinckaers, CEO d'Odoo, devient le plus jeune milliardaire de Belgique

Le fonds d'investissement américain General Atlantic a annoncé récemment un investissement de 150 millions d'euros dans Odoo, la société de logiciels de Fabien Pinckaers. Avec ses bureaux à San Francisco, Mexico, Hong Kong, Dubaï et Gujarat, en Inde, l'entreprise est désormais valorisée à 3,75 milliards d'euros. Élu manager de l'année 2020, Fabien Pinckaers reste le principal actionnaire de l'entreprise, avec une participation de 55%. Selon les informations du site De Rijkste Belgen, son capital s'élève à 1,6 milliard d'euros, ce qui fait de lui le plus jeune milliardaire du pays. Fondée en 2002 par Fabien Pinckaers, Odoo connaît depuis lors une croissance fulgurante. Le logiciel de gestion d'Odoo compte plusieurs millions d'utilisateurs, ce qui en fait "le logiciel de gestion le plus installé au monde", selon l'entreprise wallonne, dont le siège social est situé à Grand Rosière (Brabant wallon). (Belga)