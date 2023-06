Hausse des conducteurs en infraction lors du "week-end sans alcool ni drogue au volant"

Une augmentation par rapport à l'édition organisée au mois de janvier, où 1,62 % des conducteurs contrôlés étaient en infraction. Une hausse par rapport à l'opération de juin 2022 également, où 2,15 % des conducteurs avaient dépassé la limite autorisée. Lors de cette dernière édition, 183 permis de conduire ont été retirés pour état d'ivresse, soit une augmentation par rapport à l'opération de janvier où 119 permis avaient été retirés. Cinquante-sept conducteurs ont également été contrôlés positifs à l'usage de stupéfiants, le permis de conduire a été retiré à 46 d'entre eux. Selon l'institut pour la sécurité routière Vias, 7 % des Belges ont déjà été impliqués dans un accident à cause de l'alcool au volant. "Ce chiffre et les résultats de cette 16e édition montrent que des efforts supplémentaires en matière de prévention et de répression restent nécessaires", note la police fédérale. (Belga)