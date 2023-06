Important incendie et évacuation d'un millier d'élèves à l'abbaye de Flône

Les pompiers mosans ont été appelés à intervenir mercredi peu après 8h30 à l'Institut de l'instruction chrétienne de l'abbaye de Flône. Un incendie s'y est déclaré dans les étages, au niveau des locaux dé l'économat, pour une raison encore indéterminée. Le plan rouge d'urgence a été déclenché et des renforts des zones de secours liégeoise et andennaise ont été requis. La route nationale longeant le site et la Meuse a été fermée à la circulation pour permettre l'évacuation d'un millier d'élèves et leurs enseignants qui se sont rendus à pied à la maison communale d'Amay. L'incendie était sous contrôle mercredi vers 11h00, permettant la levée du plan rouge. (Belga)