Incendie dans un immeuble à Ganshoren: quatre personnes hospitalisées

L'incendie s'est déclaré dans un immeuble de l'avenue Van Overbeke aux alentours de 20h40. "Le feu s'est propagé via l'escalier extérieur et une série de balcons jusqu'aux cuisines d'une série d'appartements", explique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Un épais panache de fumée était visible dans les environs du bâtiment. Les pompiers ont réussi à maitriser le feu vers 21h30 et se sont ensuite attelés à vérifier la présence de monoxyde de carbone et l'état des appartements. Une quarantaine d'appartements sont temporairement inhabitables. Une centaine de personnes devront dès lors être provisoirement accueillies dans un centre d'accueil. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Le parquet de Bruxelles a désigné un expert pour clarifier les circonstances de l'incident. (Belga)