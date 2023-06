Incendies au Canada: nouvel épisode de pollution atmosphérique aux États-Unis

A Chicago, troisième ville la plus peuplée du pays, le ciel est gris pour le deuxième jour consécutif et certains habitants ont remis des masques pour se déplacer. Les autorités ont conseillé de limiter le temps passé en extérieur, notamment pour les enfants ou encore les femmes enceintes. Hasard du calendrier, le président, Joe Biden, est arrivé à Chicago mercredi pour y parler d'économie. À Détroit également, l'indice de pollution de l'air de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) indique un niveau "très nocif" pour la santé. La fumée devrait se déplacer vers l'est et atteindre la région de Washington dans la journée ou la nuit, selon Ryan Stauffer, scientifique spécialisé dans la pollution atmosphérique à la Nasa. "Un de ces événements dans l'année serait déjà remarquable, mais cela sera notre deuxième en un mois", a-t-il souligné sur Twitter. Les autorités new-yorkaises ont également prévenu les habitants que la qualité de l'air se dégraderait mercredi et jeudi et mis en place des distributions de masques. La qualité de l'air est aussi mauvaise à Toronto mercredi et devrait également se dégrader fortement dans la journée à Ottawa, selon les autorités canadiennes. Lundi, la Nasa a déclaré que la fumée des incendies canadiens avait atteint le sud-ouest de l'Europe. Elle a notamment publié une image satellite montrant un nuage gris au-dessus du nord de l'Espagne et du Portugal. Mais la qualité de l'air devrait toutefois y rester acceptable, car la fumée se trouve plus haut dans l'atmosphère lorsqu'elle arrive en Europe, a précisé la Nasa. (Belga)