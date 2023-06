Invasion de l'Ukraine - Le Kremlin dément viser des civils après la destruction d'un restaurant à Kramatorsk

"La Russie ne frappe pas des infrastructures civiles. Elle frappe des installations qui sont liées d'une manière ou d'une autre à des infrastructures militaires", a indiqué aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Le ministère russe de la Défense a, lui, indiqué avoir frappé à Kramatorsk un "point de déploiement temporaire" de la 56e brigade d'infanterie mécanisée des forces armées ukrainiennes. La frappe sur Kramatorsk a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre-ville apprécié des journalistes, des travailleurs humanitaires et des soldats. Des médias ukrainiens ont évoqué la présence d'instructeurs militaires étrangers en ville. Selon Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région ukrainienne de Donetsk, où est située la ville de Kramatorsk, "il y avait principalement des civils" dans le restaurant au moment de la frappe. "Ils venaient de commander de la nourriture, c'était le soir et il y avait une foule de gens", a-t-il indiqué à l'AFP, précisant que si des militaires ont pu être blessés dans le bombardement, cette information ne sera communiquée qu'à la hiérarchie de l'armée. Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le Parquet ukrainien. Ailleurs en Ukraine, trois personnes sont mortes mercredi dans un bombardement russe dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur Oleg Synegoubov sur Telegram. (Belga)