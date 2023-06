Invasion de l'Ukraine - Ukraine: le Kremlin salue les "efforts" du Vatican en recevant un émissaire du pape

Arrivé mardi soir à Moscou, le cardinal italien Matteo Zuppi, envoyé du pape pour la paix en Ukraine, s'entretiendra avec le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov, a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Ils parleront du conflit en Ukraine et des possibilités d'un règlement pacifique", a dit M. Peskov, ajoutant que le Kremlin "apprécie grandement les efforts et les initiatives du Vatican pour trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne". Il s'agit de la première visite à Moscou d'un haut responsable du Vatican depuis le début de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine en février 2022. Selon l'archidiocèse de Moscou, Matteo Zuppi doit également assister à un service religieux catholique jeudi soir dans la capitale russe. Une possible rencontre avec le chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a été évoquée par quelques médias russes, sans être confirmée. Selon le Vatican, le but principal de cette visite à Moscou est d'"encourager les gestes d'humanité qui peuvent aider à promouvoir une solution à la situation tragique actuelle et à trouver les moyens de parvenir à une paix juste". Le cardinal Zuppi, issu de la communauté Sant'Egidio qui joue le rôle de canal diplomatique informel du Saint-Siège, s'était déjà rendu les 5 et 6 juin à Kiev. Près d'un an et demi après son début, le conflit en Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement. (Belga)