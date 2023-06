Invasion de l'Ukraine - Zelensky veut que l'Ukraine fabrique elle-même toutes ses armes

"Nos soldats auront toujours des armes", a affirmé Zelensky au Parlement à l'occasion du Jour de la Constitution mercredi. Jusqu'à présent, le pays a reçu des missiles, des tanks et des systèmes de défense aérienne de la part des Occidentaux. Mais son plus haut représentant désire disposer d'un complexe militaro-industriel suffisamment puissant pour rencontrer les besoins de son armée, de ses forces aériennes et de sa cyberdéfense. Kiev a démarré la production de ses propres drones navals, a-t-il annoncé tout en précisant qu'ils étaient déjà "utilisés avec succès". La production de drones ukrainiens va devenir la plus importante en Europe, s'est vanté le chef d'État. Plus tôt dans la journée, le gouvernement à Kiev a confirmé la nomination d'Herman Smetanin (31 ans) au poste de chef de l'Industrie ukrainienne de défense, Ukroboronprom. (Belga)