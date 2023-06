Jeux Européens - L'entraineur d'Oshin Derieuw fier de son élève: "Elle peut viser une médaille aux Jeux"

"Je suis très content de cette qualification. Personnellement, ce sera ma troisième fois aux Jeux. Je l'ai déjà fait avec l'Italie et l'Inde, j'ai maintenant l'occasion d'aller à Paris avec la Belgique. Cela me rend très heureux" explique-t-il. Bergamasco entraine la future olympienne depuis environ 8 mois. En préambule des Jeux Européens, le coach italien avait emmené Derieuw dans son Italie natale pour un camp d'entrainement de 2 mois. Le but était d'apprendre à la native de Roulers, qui s'était faite connaitre comme boxeuse professionnelle, les subtilités de la boxe amateur. Les pros boxent un maximum de 10 rounds de deux minutes, tandis qu'en boxe amateur, la discipline pratiquée aux Jeux, il s'agit de trois rounds de trois minutes. L'intensité est complètement différente. L'Italien décrit Derieuw comme "une athlète excellente et très sérieuse". "Sa plus grande qualité, c'est sa force. Elle est aussi très intelligente. Nous devons encore peaufiner sa vitesse. Mais elle n'hésite pas à travailler dur" ajoute-t-il. Derieuw deviendra l'été prochain la première femme belge à participer au tournoi de boxe olympique. Selon son entraineur, elle peut viser haut à Paris: "Nous pouvons nous fixer de grands objectifs. L'ambition peut être une médaille" a-t-il souligné. "C'est certainement possible. Les Jeux Olympiques sont un grand tournoi. Avec un peu de chance lors du tirage au sort, c'est possible. Elle possède les qualités pour le faire." Avec Vasile Usturoi, la Belgique pourrait également placer un homme aux Jeux Olympiques pour la première fois depuis 1992. Raffaele Bergamasco n'a déjà plus aucun doute: "Ensemble, ils vont écrire l'histoire de la boxe belge. J'en suis certain." (Belga)