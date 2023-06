Jeux Européens - L'entraîneur Hubert Fierens croit fermement en une médaille olympique pour Vasile Usturoi

"Nous y travaillons depuis 7 ans. Ce qu'il fait depuis l'année passée est sans précédent." Après "un vol" aux championnats du monde, "il a pris l'or aux championnats d'Europe, et il s'est qualifié facilement ici", a expliqué Fierens à la suite de la victoire par KO technique de son poulain contre le Danois Frederik Jensen. La couleur de la médaille aux Jeux Européens est sans importance pour le coach. "Les deux prochains combats seront des tests. La performance devra être faite à Paris. C'est là que les médailles seront distribuées", a-t-il résumé. Il est convaincu qu'un podium olympique est possible. "Je n'ai jamais vu un garçon avec une telle ambition, une telle explosivité et une telle envie de performer. Il est devenu très fort mentalement, et a une force de frappe inouïe. Cela s'est vu aujourd'hui." Il faudra donc poursuivre sur la même voie. "Nous allons d'abord entamer une période de repos, nécessaire. Ensuite, il est important de progresser doucement via des petits tournois. Ce n'est qu'en mars qu'il devra retrouver le niveau actuel. Il n'a besoin d'être au top qu'à Paris. Pour évaluer ses chances, cela dépend du tirage. Mais je lui donne quand-même 75% de chances d'avoir une médaille. Je suis optimiste, c'est sûr. Sinon, il ne faut même pas commencer." (Belga)