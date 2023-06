Jeux Européens - Oshin Derieuw et Vasile Usturoi peuvent réaliser leur rêve olympique mercredi

Oshin Derieuw montera sur le ring à 14h00 pour y affrontera la Française Emilie Sonvico en quarts de finale des -66 kg. Si elle gagne, la Flandrienne de 36 ans deviendra la première boxeuse belge de l'histoire participer aux Jeux olympiques, les demi-finalistes des tournois de boxe étant qualifiés pour les Jeux de Paris. Chez les messieurs, Usturoi pourrait devenir le successeur d'Abdelkader Wahabi, qui avait défendu les couleurs de la Belgique aux Jeux de Barcelone en 1992. Il devra pour cela se défaire du Danois Frederik Lundga Jensen en moins de 57 kg. Le combat commence à 19h45. En badminton, Lianne Tan (BWF 45) et Julien Carraggi (BWF 71) disputent leur troisième et dernier match de groupe. Ils affrontent la Finlandaise Nella Nyqvest (BWF 407) et le Tchèque Jan Louda (BWF 55) à Tarnow et visent une troisième victoire d'affilée et une victoire de groupe. Carraggi est déjà certain de participer aux huitièmes de finale. La compétition compte également pour les Championnats d'Europe et pour le classement olympique. En triathlon, Arnaud Mengal et Noah Servais s'élancent à 10 heures dans la course masculine. Tout comme Jolien Vermeylen, en bronze mardi, ils espèrent créer la surprise. En tennis de table, les Belges disputent en soirée leur premier tour (8e de finale) du tournoi par équipes. La Pologne est attendue à la Hutnik Arena de Cracovie. (Belga)