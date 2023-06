Jupiler Pro League - Alexandro Calut prêté par le Standard à Louvain avec option d'achat

"Alexandro a un profil intéressant. Il est jeune, Belge, ambitieux et gaucher. Il a encore une grosse marge de progression et va augmenter la concurrence sur le flanc gauche" a déclaré Marc Brys en marge du transfert du latéral gauche originaire de la région de Charleroi. Alexandro Calut avait été titularisé à 13 reprises cette saison pour le SL16 FC en Challenger Pro League, lui qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer chez les A. Il avait été repris en équipe première lors de quelques rencontres et avait disputé quelques minutes cette saison sous les ordres de Ronny Deila. La saison antérieure, il avait enchainé les titularisations, lorsque Luka Elsner était l'entraineur des 'Rouches'. (Belga)