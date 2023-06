Jupiler Pro League - La société de courtage de Michel Maus risque gros après des irrégularités sur un transfert

Le joueur algérien Yassine Ben Hamed avait été transféré de Lille à l'Antwerp en décembre 2021, à 18 ans. Tribe était présent à la table des négociations, à la fois avec le joueur mais aussi avec l'Antwerp. Selon le parquet fédéral, qui a demandé une amende de 35.000 euros, c'est une violation. Le parquet affirme également avoir trouvé un faux accord de recrutement. Tribe a payé 95.000 euros de frais de recrutement à VV Consulting, une autre société de courtage, basée à Monaco et propriété de Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l'AS Monaco. Cependant, il n'y a aucune trace d'un rapport de recrutement. Tribe et VV Consulting risquent pour cela 31.666,66 euros d'amende et de voir leur licence suspendue. Maus et Dhont contestent ces accusations. Selon leurs avocats, il n'y a jamais eu de conflits d'intérêt dans le cadre du transfert et un "double mandat" serait autorisé par la FIFA. Ils estiment que des "amendes excessives" ne seront pas imposées, pas plus que pour la coopération avec VV Consulting. Maus et Dhont étaient considérés comme des pionniers pour un football plus propre après leur nomination, au même titre que Thomas van Der Spiegel et Johan Vande Lanotte, par la Pro League en 2019 comme experts indépendants pour auditer le football belge. La date à laquelle le Conseil statuera n'est pas encore certaine. Les décisions des deux parties ainsi que leurs plaidoyers étaient conséquents, d'où l'incertitude du délai réflexif. (Belga)