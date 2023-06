Jupiler Pro League - Malick Fofana prolonge à La Gantoise jusqu'en 2026

Le joueur de 18 ans, arrivé en 2014 à l'école des jeunes des 'Buffalos', avait intégré le noyau professionnel lors de la défunte saison. "J'avais 9 ans lorsque je suis arrivé à la Gantoise et j'ai pu débuter mon premier match à 17 ans. Je ne peux qu'être satisfait de mon parcours réalisé ici. Je veux remercier tout le monde qui m'a aidé et réaffirmer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à me développer au cours des prochaines saisons." a-t-il déclaré. Le jeune ailier avait délivré 2 assists en 19 apparitions la saison passée en Jupiler Pro League et avait inscrit son premier et unique but pour le club gantois en Croky Cup, face au Cercle de Bruges. Fofana a aussi vécu une première expérience européenne en Conference League. Il avait également disputé 13 rencontres pour les jeunes de la Gantoise, qui évoluent en Nationale 1, pour 4 réalisations. La prolongation de Malick Fofana fait suite à celles de Sven Kums, Brian Agbor et Matias Fernandez-Pardo. (Belga)