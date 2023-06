La Commission européenne investit 20 millions dans un projet hydrogène à la Côte belge

La Flandre occidentale a l'ambition de jouer un rôle important dans le développement d'un hub hydrogène. En consortium avec le projet HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe), la POM travaille au développement, à la construction et à l'exploitation d'une installation d'une capacité de 10 mégawatts, qui devrait produire à terme quatre tonnes d'hydrogène vert par jour. Le projet doit démontrer la faisabilité technique et financière de la production d'hydrogène offshore et de son transport par pipeline vers la terre ferme. Un démonstrateur sera donc installé dans la zone de test Blue Accelerator au large d'Ostende en 2026. L'agence de développement économique de Flandre occidentale en est partenaire. "La production d'hydrogène vert est cruciale pour la transition énergétique et peut nous aider à atteindre nos objectifs climatiques", ajoute Jean de Bethune. "Cela offre également des opportunités économiques et créera beaucoup de nouveaux emplois à long terme." La Commission européenne a donné son feu vert à la convention de subvention de 20 millions d'euros pour HOPE. (Belga)