La Ville de Namur compte créer plus de 50 km de voies cyclables d'ici fin 2024

La capitale wallonne souhaite plus que jamais faciliter les déplacements à vélo afin de diminuer l'usage de la voiture, au profit d'une meilleure qualité de l'air et de l'environnement. Les chantiers concernent non seulement le coeur de ville, mais aussi Jambes, Saint-Servais, Champion, Vedrin, Malonne, Flawinne, Bouge, Wépion ou encore Temploux. L'objectif est de finaliser la mise en place d'un maillage reliant les différents pôles d'attractivité. Tous ces projets sont financés au travers des plans d'investissement "Wallonie cyclable" (PIWACY) et "Mobilité active communal et intermodalité" (PIMACI), via lesquels la Ville de Namur a reçu 7 millions d'euros. La part communale s'élève à 2,6 millions d'euros. En outre, un cheminement cyclo-piéton va également être réalisé entre la Confluence et le pont de l'Evêché, a annoncé mercredi Philippe Henry (Ecolo), le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures. La circulation sur ce point sensible du réseau namurois va également être facilitée grâce la réactivation de la deuxième bande à proximité du rond-point du Grognon. Toujours dans le cadre du plan wallon "Mobilité et infrastructures pour tous", d'autres chantiers importants sont en cours de préparation, comme la réhabilitation du RAVeL de Namur vers Eghezée ou encore de celui reliant Salzinnes à Malonne. (Belga)