Le bébé découvert à l'IMC de Tournai est mort depuis plusieurs années

"Concernant le cadavre du bébé retrouvé la semaine dernière, je vous informe que l'autopsie a révélé qu'il s'agissait d'un enfant mort-né conservé dans du formol. Celui-ci daterait de plusieurs années. Le seau aurait été déposé derrière un hangar à vélos sur le parking de l'IMC de Tournai", précisait ce mercredi vers 15h00 Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. Le mercredi 21 juin dernier, vers 08h00 du matin, un ouvrier d'une société de jardinage faisait une macabre découverte dans un local technique du site IMC de Tournai, un des centres hospitaliers de Wallonie picarde (CHwapi). Dans ce bâtiment situé à l'arrière de l'hôpital, l'ouvrier avait découvert le corps sans vie d'un bébé. Le parquet de Tournai et des experts du laboratoire de la police judiciaire fédérale de Tournai étaient descendus en fin de matinée sur place. Le dossier a rapidement été mis à l'instruction et l'après-midi même, une autopsie du corps du bébé était pratiquée par un médecin légiste à Mons. Si on en sait un peu plus sur les causes du décès de la petite victime, on ignore toujours son identité. L'enquête se poursuit. (Belga)