Le Festival durable LaSemo fêtera ses quinze ans du 7 au 9 juillet dans le Parc d'Enghien

L'événement proposera, parallèlement aux concerts, un long programme d'activités dans divers lieux du parc d'Enghien, notamment La Guinguette, l'Amusoir et ses jeux pour tous les âges, le Pays des Merveilles pour les enfants, une Libraire-Papoterie, un espace Zen, des spectacles d'art de la rue, une "Tour des Contes", un marché des créateurs, une "Fabrik"à Idées", une "Caranave des saveurs", un marché des producteurs. Le festival pluridisciplinaire LaSemo est né à Hotton en 2008. Il est arrivé à Enghien en 2013. Il reste fidèle à ses engagements durables, en proposant notamment de la vaisselle réutilisable, la réduction des déchets, une scénographie sur base de récupération, des fournisseurs locaux et l'accessibilité pour le plus grand nombre. Le Festival LaSemo mettra par ailleurs son traditionnel camping à la disposition des festivaliers. Quelque 28.000 festivaliers avaient assisté aux concerts et aux diverses activités de l'événement en juillet 2022. (www.lasemo.be) (Belga)