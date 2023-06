Le personnel ouvrier des écoles WBE exprime sa crainte devant le siège du gouvernement

Jusqu'à présent, ces travailleurs sont rémunérés par l'administration centrale de WBE mais, à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a opté pour qu'ils soient dorénavant financés par la dotation de fonctionnement allouée à chaque école. Selon le front commun syndical, la charge financière pour les établissements se chiffrera à 30 millions d'euros à l'horizon 2032. Ceux-ci redoutent en conséquence des réductions d'emplois ou l'externalisation de certaines tâches (entretien des locaux, restauration scolaire,...). Le personnel ouvrier et administratif avait déjà mené une action de grève le 9 juin dernier pour dénoncer les plans du gouvernement. Une délégation de représentants du personnel a été reçue en fin de matinée par les chefs de cabinet de plusieurs ministres du gouvernement, mais celle-ci n'a pas permis de rassurer les travailleurs. "On nous a dit que toutes les réponses à nos questions nous serons fournies vendredi", a commenté Masanka Tshimanga, présidente communautaire du SLFP-Enseignement. "On a l'impression qu'ils ne se rendent pas vraiment compte des effets négatifs que cela va avoir pour certains établissements". Grégory Wallez, secrétaire fédéral de la CGSP-AMIO, n'est pas sorti plus optimiste de la rencontre. "L'avenir n'est pas rose pour le personnel temporaire. On sent bien où l'on va...", commentait de son côté le syndicaliste qui s'attend à "plusieurs centaines de pertes d'emploi" dans les années à venir. (Belga)