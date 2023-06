Le roi Albert hospitalisé - Le roi Albert II se porte bien mais reste hospitalisé

Le roi Albert, âgé de 89 ans, a été transporté à l'hôpital mardi matin, présentant des signes de déshydratation. Le roi Philippe et la reine Mathilde, le prince Laurent et la princesse Claire et son épouse Paola lui ont déjà rendu visite. Le roi Albert II avait abdiqué en juillet 2013, après près de 20 ans sur le trône, transmettant le flambeau à son fils Philippe. Au cours des dernières années, il a connu divers problèmes de santé et a subi notamment une opération cardiaque ainsi qu'une intervention chirurgicale pour une tumeur cutanée au visage. (Belga)