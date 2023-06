Le roi Albert hospitalisé - Le roi Albert reste hospitalisé au moins jusqu'au début de la semaine prochaine

Albert II, âgé de 89 ans, prend le temps de se rétablir calmement et tout va dans la bonne direction, a communiqué un porte-parole du Palais. Mardi, le Palais avait indiqué que le membre de la dynastie pourrait retrouver son domicile endéans deux jours, mais mercredi il a été décidé de prolonger l'observation jusqu'à lundi. Cependant, le Palais assure que cela ne doit pas causer d'inquiétudes. "Il reste en observation et se rétablit calmement", annonce le porte-parole. Le roi Philippe et la reine Mathilde, le prince Laurent et la princesse Claire et son épouse Paola ont déjà rendu visite en début de semaine à l'ancien souverain hospitalisé. Le roi Albert II avait abdiqué en juillet 2013, après près de 20 ans sur le trône, transmettant le flambeau à son fils Philippe. Au cours des dernières années, il a connu divers problèmes de santé et a subi notamment une opération cardiaque ainsi qu'une intervention chirurgicale pour une tumeur cutanée au visage. (Belga)