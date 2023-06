Le secteur de la construction "en eaux troubles cette année"

La construction de nouveaux logements connaît un coup dur cette année (-8%), tandis que la construction de bâtiments non résidentiels, comme les bureaux, continue d'enregistrer des mauvais résultats (-3,3%), constate Embuild. L'année dernière, le secteur avait connu en général une croissance de 1,5%. Si, cette année, la baisse constatée dans la construction n'est pas plus forte, c'est principalement grâce à la rénovation de logements (+2,4%), la rénovation de bâtiments (+1,6%) et les travaux d'infrastructure (+4,7%), observe encore la fédération. En outre, l'augmentation des prix des matériaux de construction (35% en moyenne depuis la crise du coronavirus) et la hausse des taux hypothécaires (qui sont passés en quelques années de 1 à 3,5%) "continuent à peser lourdement sur le secteur de la construction". La construction de nouveaux logements est particulièrement touchée. Pour ce segment, Embuild prévoit un recul de 8,5% cette année, une "baisse plus forte qu'attendue". En revanche, la rénovation des logements devrait connaître une croissance de 2,4% en 2023, portée par la volonté des Belges de rendre leur maison plus durable sur le plan énergétique. Le temps sera également au beau fixe pour les travaux d'infrastructure, en progression de 4,7%. La fédération table sur une croissance de 3% en 2024, laquelle s'atténuerait en 2025 (+ 1,5%), en raison "des plans de relance qui généreront alors moins de travaux". (Belga)