Les médecins généralistes se rassemblent à Charleroi pour afficher leur mécontentement

Les médecins généralistes ont brandi des pancartes portant des inscriptions comme "Médecins sous pression, gare à l'extinction", "Le tri 1733 pour tous", "Prenez soin de vos médecins". La majorité d'entre eux portait des blouses blanches distinctives. Le tri organisé au travers du numéro 1733 menant à une centrale d'appel est un système d'organisation efficace selon les médecins généralistes. Il permet de réguler les appels selon leur degré d'urgence et, partant, de préserver les praticiens d'une surcharge inutile de travail. "Contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas la peur de ne pas dormir qui pousse les médecins généralistes à s'opposer à cette réforme, c'est la volonté d'avoir un système intelligent et efficace. Cela n'a pas de sens de solliciter des médecins généralistes la nuit pour des patients dont les difficultés peuvent attendre sans problème le lendemain", a indiqué Jean-Stéphane Rochet, médecin généraliste installé dans la région de Charleroi. Les médecins généralistes ont également réclamé, de façon plus générale, la fin de l'ingérence du fédéral dans l'organisation des postes médicaux de garde. Ceux-ci doivent selon eux pouvoir fonctionner sans la présence obligatoire de deux médecins généralistes la nuit complète. Les médecins généralistes ont mené mercredi matin le même genre d'actions dans huit autres villes wallonnes. Début juin, quelque 400 médecins généralistes de Wallonie picarde avaient déjà participé à une action de mécontentement. (Belga)