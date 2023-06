Ligue 1 - Sorti du coma, Sergio Rico est conscient et communique

La semaine dernière, son épouse Alba Silva avait déclaré aux médias espagnols que son mari était sorti du coma, puis qu'il était lundi capable de reconnaître ses proches et de se souvenir de leurs noms, ce qu'ont confirmé des sources de l'hôpital où il est interné, sans donner plus de détails sur son état de santé. Le gardien espagnol de 29 ans avait été transporté à l'hôpital Virgen del Rocio de Séville le 28 mai, victime d'un traumatisme crânio-cérébral après un accident de cheval au pèlerinage d'El Rocio, en Andalousie. Il avait été placé sous sédation et assistance respiratoire. Sergio Rico, qui a rejoint le PSG en 2019, avait reçu de nombreux hommages, dont celui du public du Parc des Princes, qui a scandé son nom tout au long du dernier match de la saison du PSG face à Clermont début juin. (Belga)