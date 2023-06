L'optimisme de retour chez les commerçants à l'approche des soldes d'été

Selon le sondage de l'UCM, près de la moitié des commerçants indépendants interrogés affirment avoir connu une baisse de leurs ventes au cours des six derniers mois. De plus, plus de 40,9% d'entre eux disposent d'un stock plus important que d'habitude, contre 49,6% l'année précédente. Cette situation peut s'expliquer par "l'anticipation des commerçants face à la gestion de leurs stocks" ainsi que par des facteurs externes tels que "la crise énergétique et les délais d'approvisionnement", analyse la fédération. Afin d'écouler leurs stocks au-delà des périodes légales de soldes, 37% des commerçants ont déjà mis en place des promotions et des offres conjointes dès le début du mois de juin, contre 51,4% l'année dernière. Environ trois commerçants sur dix s'attendent à des ventes moindres par rapport à l'année précédente. De plus, le nombre de commerçants qui décident de ne pas participer aux soldes a grimpé de 10,3% à 18,8% en 2022. Au contraire de l'année passée où les réductions, d'entrée de jeu, avaient été plus importantes, les commerçants débuteront les soldes à 30%, "un pourcentage plus classique", relève l'UCM. Le sondage met également en lumière l'évolution des moyens de paiement dans les commerces de proximité. La carte de débit est acceptée dans 90% des commerces, tandis que plus d'un commerçant sur deux propose également un paiement par smartphone. "Le paiement électronique est devenu une évidence" puisque plus de 75% des interrogés déclarent que plus de la moitié des achats réalisés chez eux est payée par moyen électronique. (Belga)