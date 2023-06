L'UEFA veut empêcher les clubs de répartir les coûts de transfert sur des longs contrats

Les 'Blues' ont recruté un certain nombre de joueurs à long terme lors des deux derniers mercatos, dont Enzo Fernandez et Mykhailo Mudryk, qui ont reçu des contrats de 8 ans et demi. Les indemnités de transferts sont réparties de manière égale sur la durée du contrat, ce qui signifie que plus le contrat est long, moins les paiements annuels sont importants pour le club. Les clubs peuvent toujours signer des joueurs avec des longs contrats si leur fédération nationale leur permet, mais l'indemnité de transfert devra être amortie sur les 5 premières années, à moins que le contrat ne soit prolongé. Les nouvelles règles rentreront en vigueur le 1er juillet et ne concernent pas les transferts déjà effectués. L'instance européenne de football a aussi pris des mesures pour empêcher les clubs de s'accorder sur le gonflement de la valeur des joueurs à des fins comptables. Le scandale des plus-values impliquant des clubs italiens, qui avait conduit à la démission de l'ensemble du conseil d'administration de la Juventus en novembre dernier, a été l'élément déclencheur. Les clubs doivent désormais déterminer si une transaction est considérée comme un transfert direct, auquel cas elle doit être comptabilisée selon les standards internationaux. Par exemple, le bénéfice d'une vente ne peut être comptabilisé s'il n'est pas possible de déterminer la valeur réelle d'un joueur. (Belga)