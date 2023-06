Météo - Une après-midi sous les nuages avant le retour des éclaircies

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera d'abord sec, avec un ciel partiellement nuageux. En seconde partie de nuit, le risque d'averses augmentera dans l'ouest. Les minima se situeront entre 13 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés dans les zones urbaines. Le vent sera faible, de direction variable. Jeudi, des éclaircies et des champs nuageux parfois abondants se partageront le ciel. Des averses de plus en plus intenses au fil des heures et potentiellement accompagnées de coups de tonnerre feront également leur apparition. Le temps redeviendra ensuite sec pendant la nuit avec des éclaircies depuis l'ouest. La journée de vendredi démarrera sous le soleil, excepté dans le sud-est où quelques voiles nuageux se maintiendront et seront éventuellement accompagnés d'une averse. Les maxima se situeront entre 18 et 21 degrés en Haute Belgique et entre 21 et 23 degrés ailleurs. (Belga)