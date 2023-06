Olivier Vandecasteele s'exprime du haut du Beffroi de Tournai

Afin de soutenir le Tournaisien, la Ville de Tournai avait installé le 12 janvier une immense bâche à son image sur le Beffroi de Tournai. Devant une foule de 300 à 400 personnes, Nathalie, la soeur d'Olivier Vandecasteele, a pris la parole du haut du Beffroi. "Je suis fière d'être à Tournai qui a lancé les premières initiatives. Dans les écoles et clubs sportifs vos actions publiques ou discrètes nous ont portés à bout de bras. C'est tous ensemble que nous avons délivré Olivier. L'union a fait la force." La voix nouée, Olivier Vandecasteele a pris la parole en français, en flamand et en anglais. "Belgique... je t'aime", a-t-il dit pour ses premiers mots en public. "Nous sommes forts ensemble, c'est ce que j'écrivais chaque soir sur ma main gauche pour me donner du courage. En 2022, ma vie s'est figée sans moyen de communiquer. J'ai pris la décision de prendre le soin de ne pas laisser tomber les bras. Mes pépites dans mon crâne étaient les souvenirs de ma famille et de mes amis. J'ai eu des moments de doute, 455 jours injustes. La veille de Noël 2022, j'ai appris qu'il y avait une pétition demandant ma libération en Belgique. J'ai imaginé, visage par visage, qui avait signé cette pétition. Vous m'avez ramené à la maison. Votre mobilisation m'a permis de résister." Au terme de cette cérémonie, la bâche a été descendue du Beffroi tandis que des dizaines de ballons multicolores s'envolaient dans le ciel de Tournai. (Belga)