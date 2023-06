Plus de 4,7 millions de passagers attendus cet été à Brussels Airport

Dès vendredi, près de 80.000 passagers (au départ et à l'arrivée) devraient ainsi transiter par Brussels Airport pour le premier jour de vacances, suivi par un week-end également chargé avec respectivement 71.000 et 77.000 voyageurs samedi et dimanche. Avec le lancement différé des vacances des écoles néerlandophones et francophones, l'aéroport connaîtra également un second week-end de départs chargé les 7, 8 et 9 juillet où au total 231.000 personnes en franchiront les portes. Pas moins de 180 destinations y seront desservies en direct cet été par 58 compagnies aériennes. Pour faire face à cette forte affluence, plusieurs mesures ont été mises en place. La capacité au contrôle frontière a notamment été élargie puisque trois nouveaux portiques électroniques ont été installés dans le Connector pour les passagers avec passeport européen au départ vers les vols non-Schengen, mais aussi depuis peu pour les ressortissants anglais. Ce qui porte à 12 le nombre de portiques électroniques pour le contrôle des passeports. Du personnel supplémentaire a en outre été prévu pour informer et guider les passagers dans le terminal, où ont été installées des décorations estivales, avec notamment des palmiers et des transats. Comme les années précédentes, plusieurs sets de DJ mettront l'ambiance les 24 et 31 juillet, à l'occasion du festival Tomorrowland. (Belga)