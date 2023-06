Prix de l'énergie - Une réforme du tarif social en préparation

Sa proposition, présentée mercredi matin dans De Standaard, a d'ores et déjà reçu les avis favorables du CD&V et de Vooruit, partenaires au sein de la majorité fédérale. La suppression du tarif social élargi aura lieu le 1er juillet. Il existe un risque de choc tarifaire pour certains ménages, préviennent les associations de protection des consommateurs et de lutte contre la pauvreté. Dans De Standaard, Tinne Van der Straeten propose une réforme de ce tarif social avec l'instauration d'un système par paliers. Trois catégories de ménages seraient ainsi définies : celles qui bénéficient d'allocations sociales, celles ayant un revenu annuel inférieur à 17.500 euros et celles qui disposent d'un revenu compris entre 17.500 et 25.200 euros par an. La ministre vise une entrée en vigueur pour janvier 2024. Le CD&V, via les députées Nahima Lanjri et Leen Dierick, se montre favorable à la proposition. Les chrétiens-démocrates flamands avaient précédemment déposé une proposition de résolution en ce sens. Les députées s'inquiètent néanmoins du timing. Vooruit est également en faveur de la mesure. Mais "le tarif social ne doit jamais être une fin en soi", nuance le député Kris Verduyckt. "Il faut faire en sorte que la maison soit mieux isolée ou qu'un ménage puisse acheter des appareils électroménagers économes en énergie." (Belga)