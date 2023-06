Procès Encro - Un volumineux dossier lié à l'enquête Sky ECC introduit vendredi au tribunal à Bruxelles

Cet imposant dossier judiciaire est relatif à des trafics de drogues et d'armes. Ce sont 125 personnes qui sont prévenues pour participation à une organisation criminelle, trafic de stupéfiants, trafic d'armes, tentative d'extorsion ou encore détention arbitraire et séquestration. Parmi celles-ci, 47 sont sous mandat d'arrêt. L'enquête dans cette affaire a débuté grâce à des informations recueillies par les polices française et néerlandaise à la suite du décryptage du réseau de communication sécurisé Encrochat. Celles-ci avaient été complétées ensuite avec d'autres informations, tirées d'une autre plateforme de messagerie cryptée très prisée des trafiquants, Sky ECC, que la police judiciaire fédérale (PJF) belge avait réussi à infiltrer début 2021. Le 26 octobre 2021, la PJF de Bruxelles avait pu, grâce aux informations récupérées sur le réseau et après des mois d'enquête, démanteler une vaste organisation criminelle soupçonnée d'être active dans le trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Selon la police, l'organisation assurait la réception de la marchandise, son extraction et son reconditionnement dans des laboratoires belges. La cocaïne entrait sur le territoire par conteneurs ou jets privés, avant d'être envoyée vers d'autres pays européens comme l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Portugal. (Belga)