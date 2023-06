Rébellion de Wagner - Le New York Times avance que le général Sourovikine avait connaissance du soulèvement

Le journal note que les responsables américains ont intérêt à fournir des informations qui sapent la position de Serguei Sourovikine. Ils le considèrent en effet comme un commandant plus compétent et plus impitoyable que les autres. S'il était démis de ses fonctions, cela profiterait sans doute à l'Ukraine. M. Sourovikine fut le commandant des forces russes en Ukraine de novembre à janvier. Le général Valeri Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, lui a succédé en début d'année. Le week-end dernier, il a lancé un appel aux commandants et aux combattants de Wagner pour qu'ils mettent fin au soulèvement. Selon le New York Times, de hauts fonctionnaires américains suggèrent qu'une alliance entre le général et M. Prigojine pourrait expliquer pourquoi le patron de Wagner est toujours en vie. Avec ses mercenaires, il s'est servi sur un site militaire clé, avant de marcher sur Moscou armés. Les autorités tentent à présent de déterminer si le général a aidé Evgueni Prigojine à planifier sa rébellion. Selon des responsables américains, il semblerait que d'autres généraux russes aient soutenu la tentative de M. Prigojine de renverser la direction du ministère de la défense par la force. Le patron de Wagner devait penser qu'il bénéficiait d'un soutien suffisant de la part de personnalités puissantes, sans quoi il ne se serait pas lancé dans une telle entreprise. Il semble avoir compté, entre autres, sur l'aide de l'armée. Les sources du New York Times soulignent que les pays occidentaux n'ont pas encore une vision complète de ce qui s'est passé le week-end dernier. (Belga)