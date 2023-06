Réunion le 6 juillet à l'Otan avec la Turquie sur l'adhésion de la Suède

"Nous travaillons pour finaliser l'adhésion de la Suède et une nouvelle réunion sera organisée jeudi prochain", a-t-il précisé au cours d'un point de presse après une réunion avec la Première ministre estonienne Kaja Kallas. Cette réunion, qui rassemblera des ministres des Affaires étrangères, des chefs du renseignement et des conseillers à la sécurité nationale, aura lieu quelques jours avant le sommet de l'Otan organisé à Vilnius les 11 et 12 juillet. La Suède est "invitée" à rejoindre l'organisation depuis le sommet de Madrid, en juin 2022, mais sa candidature, qui doit être ratifiée par les 31 États membres, est bloquée par la Turquie et la Hongrie. Le Parlement hongrois a mis à son agenda la ratification de l'adhésion de la Suède à l'Otan lors de la session extraordinaire d'été, qui débutera après la clôture des débats actuels vendredi et se terminera le 7 juillet. Les pays occidentaux, notamment les États-Unis, ont exhorté Ankara à donner son feu vert à l'adhésion de Stockholm, soulignant que la Suède a respecté les termes d'un accord conclu avec Ankara. Les divergences portent sur l'attitude de la Suède à l'égard des mouvements d'opposition kurdes, tels que le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), inscrit sur liste noire par Ankara qui les considère comme des groupes "terroristes". (Belga)