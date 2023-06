Schéma de développement territorial: les Engagés dénoncent une expropriation de terrains

Leur crainte? Que certains terrains à bâtir ne le soient plus demain, ce qui réduirait fortement leur valeur sans que la Région ne prévoie aucune compensation pour leurs propriétaires. Le caractère urgent de cette résolution sera examiné ce mercredi en fin de séance plénière. "Nous avons beaucoup de retour de communes qui disent que ça ne va pas du tout. Le gouvernement leur demande de se prononcer sur cette réforme avant le 31 juillet alors que l'enquête publique ne se terminera qu'à la mi-juillet", explique le chef de groupe des Engagés au parlement régional, François Desquesnes. "La Région a décidé, pernicieusement, de modifier les règles du jeu, avec un SDT qui va prendre davantage d'importance et qui va conduire à la quasi-expropriation de nombreux terrains à bâtir situés dans des zones hors centralités, qui ne pourront plus être bâties ou à des conditions telles que ça ne sera plus possible. Le tout sans qu'aucune compensation ne soit prévue par la Wallonie, au contraire de la Flandre qui a décidé d'injecter 100 millions d'euros par an pour soutenir les propriétaires", ajoute le député centriste en pointant aussi le rôle des communes qui devront, au final, décider de qui peut obtenir un permis ou pas. "Dans notre résolution, nous demandons que le gouvernement remette les choses dans l'ordre. Il doit d'abord expliquer clairement les règles du jeu; informer ensuite les citoyens correctement avant de demander l'avis des communes. Dans ce cadre, nous réclamons que l'enquête publique ouverte depuis le 30 mai le reste jusqu'au 15 octobre, et non jusqu'au 15 juillet comme prévu", indique enfin M. Desquesnes. (Belga)