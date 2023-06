Simone Biles devrait faire son retour à la compétition en août après deux ans d'absence

L'US Classic est l'un des événements les plus prestigieux du calendrier américain. La compétition fait souvent office de répétition générale avant les Championnats des États-Unis, prévus cette année fin août à San Jose. C'est déjà lors de cette compétition que Biles avait fait son retour en 2018, après deux années de pause après les Jeux de Rio en 2016. "L'inscription à l'US Classic est obligatoire pour participer à l'US Classic, mais elle ne garantit pas la participation", a toutefois précisé la Fédération. Grande favorite avant les Jeux de Tokyo après ses quatre médailles d'or remportées cinq ans plus tôt à Rio, Biles s'était retirée de la plupart des épreuves au Japon pour des raisons de santé mentale et de sécurité, déclarant qu'elle luttait contre des "pertes de figure", une perte temporaire et brutale de tout repère dans l'espace. Elle y a tout de même remporté une médaille d'argent au concours général par équipe et une médaille de bronze à la poutre. Ses déboires au Japon avaient contribué à mettre en avant le sujet de la santé mentale des sportifs, longtemps tabou. Aussi connue pour son engagement dans la dénonciation des abus sexuels commis par l'ancien médecin de l'équipe nationale Larry Nassar, Simone Biles a remporté au total 25 médailles aux championnats du monde, dont 19 en or, et a reçu la médaille présidentielle de la Liberté des mains de Joe Biden l'année dernière. (Belga)