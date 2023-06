TC Bruxelles - Une peine de prison avec sursis pour un homme qui détenait des armes et de la drogue

Le jeune homme était le passager d'une voiture repérée par une patrouille de police à Koekelberg dans la nuit du 20 au 21 octobre. La police a voulu contrôler le véhicule mais le conducteur a commis un délit de fuite. La voiture a ensuite eu un accident à Affligem et les deux occupants ont pris la fuite à pied. Le passager a finalement été arrêté et les policiers ont trouvé plusieurs cartouches de 9 mm dans sa veste, qui correspondaient à une arme retrouvée sous son siège. De fausses plaques d'immatriculation se trouvaient également dans la voiture. Lors d'une perquisition au domicile du suspect, la police a aussi découvert une arme de chasse, des munitions, des documents d'identité volés et une petite quantité de cocaïne. (Belga)